خبراء أمميون يحذرون من اتساع رقعة القتال في إثيوبيا
أكد تقرير أعده فريق من خبراء الأمم المتحدة، وصدر اليوم الإثنين، اتساع المواجهات المسلحة على مستوى البلاد في إثيوبيا، مشيرا إلى تواصل ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان رغم إبرام اتفاق سلام في شمال البلاد.
وأشار الخبراء، الذين من المقرر أن يرفعوا تقريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان، في بيان، إلى أن "الفظائع وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في البلاد".
وقال رئيس الفريق محمد شاند عثمان، في بيان، إن توقيع الاتفاق "مكّن من إسكات الأسلحة، إلا أنه لم يحل النزاع في شمال البلاد، وخصوصا في تيغراي، ولم يحقق السلام الشامل".
وذكر التقرير أن "القتال في إثيوبيا بات ينتشر في جميع أنحاء البلاد، مع تزايد الانتهاكات الكبيرة، لاسيما في ولاية أمهرة كما في ولاية أوروميا وأماكن أخرى".
واتسم النزاع في شمال إثيوبيا بين قوات جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الفدرالي والقوات المتحالفة معه أي الجيش الإريتيري والقوات والميليشيات في منطقتي أمهرة وعفار المجاورتين، بفظائع لا حصر لها منسوبة إلى الطرفين.
وفي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقعت الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاق سلام أدى إلى توقف القتال.
تحقيقات مستقلة
وأشارت اللجنة إلى أن القوات الحكومية تواصل تنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز وتعذيب للمدنيين في منطقة أوروميا، موضحة أنها تبلغت بعدة تقارير ذات مصداقية تفيد بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين في منطقة أمهرة منذ أن أعلنت سلطات أديس أبابا حالة الطوارئ فيها في آب/أغسطس الماضي.
وتلقت اللجنة تقارير عن اعتقالات تعسفية جماعية لمدنيين في هذه المنطقة وتنفيذ الدولة لهجوم واحد على الأقل بمسيرة.
ويوم الجمعة الماضي، اتهمت "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان"، من جانبها، قوات الأمن الفدرالية بتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون في ولاية أمهرة التي تشهد اضطرابات في شمال البلاد.
وقال عثمان: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في أمهرة"، محذرا من أن "تطور الوضع له تداعيات هائلة على استقرار إثيوبيا والمنطقة بأكملها".
وأكد "أهمية المراقبة واستمرار التحقيقات المستقلة والمتينة".
وتتهم لجنة الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية "بالفشل في منع الانتهاكات أو التحقيق فيها بشكل فعال"، و"قامت على العكس بإطلاق عملية تشاور بشأن العدالة الانتقالية التي شابتها مخالفات، وتم فيها تجاهل الضحايا".
كذلك، أشارت إلى ارتفاع حالات الإفلات من العقاب في البلاد، معربة عن قلقها إزاء "تشديد قبضة الأمن في البلاد من خلال فرض حالات الطوارئ وإنشاء (مراكز قيادة) مسلحة من دون رقابة مدنية" على الهيئات التي، بحسب اللجنة، "غالباً ما تكون مصحوبة بانتهاكات خطرة".