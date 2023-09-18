خبراء أمميون يحذرون من اتساع رقعة القتال في إثيوبيا

أكد تقرير أعده فريق من خبراء الأمم المتحدة، وصدر اليوم الإثنين، اتساع المواجهات المسلحة على مستوى البلاد في إثيوبيا، مشيرا إلى تواصل ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان رغم إبرام اتفاق سلام في شمال البلاد.

وأشار الخبراء، الذين من المقرر أن يرفعوا تقريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان، في بيان، إلى أن "الفظائع وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في البلاد".

وقال رئيس الفريق محمد شاند عثمان، في بيان، إن توقيع الاتفاق "مكّن من إسكات الأسلحة، إلا أنه لم يحل النزاع في شمال البلاد، وخصوصا في تيغراي، ولم يحقق السلام الشامل".

وذكر التقرير أن "القتال في إثيوبيا بات ينتشر في جميع أنحاء البلاد، مع تزايد الانتهاكات الكبيرة، لاسيما في ولاية أمهرة كما في ولاية أوروميا وأماكن أخرى".