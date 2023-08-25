إثيوبيا.. استقالة رئيس إقليم أمهرة من منصبه وتعيين آخر محله
ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس إقليم أمهرة، يلكال كيفالي، استقال اليوم الجمعة، وجرى تعيين آخر محله.
ويُعاني إقليم أمهرة من اشتباكات دموية اندلعت في أواخر الشهر الماضي بين الجيش وميليشيا محلية.
وقالت مؤسسة أمهرة الإعلامية إن كيفالي استقال خلال اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي، وحل أريجا كيبيدي محله، وقاد كيبيدي في السابق جماعة مسلحة رسمية تعمل تحت إشراف سلطة الحكومة الإقليمية.
وأفادت المؤسسة بأن يلكال قال، في كلمة الوداع للمجلس، إنه تقدم بخطاب استقالته إلى حزب الازدهار الحاكم لأول مرة قبل 8 أشهر، لكن الأزمة الحديثة اضطرته إلى البقاء لفترة أطول.
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، اندلعت احتجاجات عنيفة في أمهرة، ثاني أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا، بعدما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بدمج قوات الأمن الإقليمية في الشرطة أو الجيش الاتحادي.
ورأى كثير من سكان أمهرة أن الأمر يستهدف تقويض أمن المنطقة، ونفت الحكومة الاتحادية هذا وقالت إن القرار هدفه تعزيز الوحدة الوطنية.
وأدت شكاوى مماثلة إلى اشتباكات اندلعت أواخر الشهر الماضي بين الجيش و"فانو"، وهي ميليشيا محلية في أمهرة قاتلت في صفوف القوات الاتحادية خلال الحرب الأهلية، التي استمرت عامين في إقليم تيغراي المجاور وانتهت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأفاد سكان وجماعات من النشطاء بأن القوات الاتحادية استطاعت طرد مسلحي ميليشيا "فانو" من أغلب البلدات الرئيسية، في وقت سابق من شهر آب/أغسطس الجاري، لكن القتال مستمر في مناطق ريفية.