إثيوبيا.. استقالة رئيس إقليم أمهرة من منصبه وتعيين آخر محله

ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس إقليم أمهرة، يلكال كيفالي، استقال اليوم الجمعة، وجرى تعيين آخر محله.

ويُعاني إقليم أمهرة من اشتباكات دموية اندلعت في أواخر الشهر الماضي بين الجيش وميليشيا محلية.

وقالت مؤسسة أمهرة الإعلامية إن كيفالي استقال خلال اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي، وحل أريجا كيبيدي محله، وقاد كيبيدي في السابق جماعة مسلحة رسمية تعمل تحت إشراف سلطة الحكومة الإقليمية.