المخابرات الليتوانية: روسيا لديها موارد تكفي لمواصلة الحرب عامين

قال رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية، إيليجوس بولافيسيوس، إن روسيا لديها ما يكفي من موارد لمواصلة الحرب في أوكرانيا لعامين.

وقال بولافيسيوس للصحفيين في فيلنيوس، إن "الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة الحرب بنفس الوتيرة لمدة عامين".

وأضاف: "يعتمد أيضاً طول الفترة التي يمكن لروسيا فيها شن الحرب، على الدعم للجيش الروسي من دول مثل إيران وكوريا الشمالية. لكن إذا نظرت إلى ما تمتلكه روسيا حالياً، مثل الاحتياطي الاستراتيجي والمعدات والذخيرة والتسلح، فبإمكانها المواصلة بالوتيرة الحالية لمدة عامين".