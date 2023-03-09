المخابرات الليتوانية: روسيا لديها موارد تكفي لمواصلة الحرب عامين
قال رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية، إيليجوس بولافيسيوس، إن روسيا لديها ما يكفي من موارد لمواصلة الحرب في أوكرانيا لعامين.
وقال بولافيسيوس للصحفيين في فيلنيوس، إن "الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة الحرب بنفس الوتيرة لمدة عامين".
وأضاف: "يعتمد أيضاً طول الفترة التي يمكن لروسيا فيها شن الحرب، على الدعم للجيش الروسي من دول مثل إيران وكوريا الشمالية. لكن إذا نظرت إلى ما تمتلكه روسيا حالياً، مثل الاحتياطي الاستراتيجي والمعدات والذخيرة والتسلح، فبإمكانها المواصلة بالوتيرة الحالية لمدة عامين".
ومنتصف العام الماضي، قررت ليتوانيا طرد السفير الروسي في فيلنيوس؛ على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي يتهم الجنود الروس بارتكابها، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وفي ذلك الوقت، قال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس: "رداً على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة، والفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في مدن أوكرانية محتلة من بينها بوتشا، قررت الحكومة الليتوانية تقليص التمثيل الدبلوماسي، وبالتالي سيتوجب على سفير جمهورية روسيا الاتحادية المغادرة".
وكانت ليتوانيا قد أعلنت وقف واردات الغاز الروسي، وقالت إنها "أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا القرار".