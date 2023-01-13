يربط دول البلطيق ببولندا.. انفجار في خط أنابيب غاز شمال ليتوانيا
ألحق انفجارفي شمال ليتوانيا، اليوم الجمعة، أضرارًا بخط أنابيب الغاز "أمبر غريد" الذي يربط دول البلطيق ببولندا، دون أن يخلّف ضحايا، وفق ما أعلنته الشركة المشغلة المحلية عبر موقعها الإلكتروني.
وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإنه "في حوالي الساعة الخامسة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش)، وقع انفجار في خط أنابيب غاز أمبر غريد في منطقة باسفاليس، ووفق المعطيات الأولية لم يصب أحد بأذى".
وأوضحت أن الانفجار وقع في أحد الأنبوبين في الخط بعيدًا عن المباني السكنية، وأن الحريق الذي تسبب فيه "يتم إخماده".
وقال المدير التنفيذي للشركة نيموناس بيكنيوس في البيان: "بدأنا على الفور في التحقيق بملابسات الحادثة والتأكد من إمداد المستهلكين بالغاز".
وأضافت الشركة أن خط أنابيب الغاز الذي اندلع فيه الحريق يستُخدم لتزويد شمال ليتوانيا بالغاز ونقله إلى لاتفيا المجاورة.
وحظرت ليتوانيا، منذ حزيران/يونيو 2022، استيراد الغاز الروسي ردًا على غزو أوكرانيا.
وبعد استعادة استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، في العام 1990، اعتمدت ليتوانيا بشكل كبير على الغاز الروسي حتى تم تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال، العام 2014، في كلايبيدا على بحر البلطيق، ثم البدء، العام 2022 باستغلال خط أنابيب غاز جديد يربط دول البلطيق الثلاث بشبكة الغاز الأوروبية عبر بولندا.