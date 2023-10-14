"الغارديان": حماس تدفع إسرائيل نحو "تطرف" أكثر مما تصوّره نتنياهو

وفي تصور لمرحلة ما بعد الأزمة، توقعت الصحيفة مشهدين في البلاد: الأول، أن يتفاقم الانقسام القائم ليصبح كل طرف أكثر رسوخًا في مواقفهما، حيث يصر المعسكر المؤيد لنتنياهو على مزيد من التحول نحو اليمين، بينما يطالب المعسكر المناهض لنتنياهو باستقالته.

أما المشهد الثاني فيشمل حدوث تحول كبير نحو اليمين في الأيديولوجية السياسية الإسرائيلية، وهو ما يدعمه ظهور كتابات تدعو إلى تدمير غزة في مناطق يسار الوسط التقليدية في تل أبيب.

تاريخيًا، لطالما ساهمت الهجمات الفلسطينية إلى زيادة المشاعر اليمينية بين اليهود الإسرائيليين، فقد أدت الانتفاضة الثانية، في العام 2000، والتصعيد اللاحق مع حماس إلى زيادة عدد الإسرائيليين اليمينيين.

واعتبرت الصحيفة بأن الجناح اليساري في إسرائيل، وهو جناح صغير نسبيًا، يتعرض لضغوط شديدة بسبب الخسائر الناجمة عن الأزمة مع حماس، الأمر الذي قد يدفعه نحو مواقف أكثر يمينية.

مما لا شك فيه أن إرث نتنياهو السياسي لا يلقى الموافقة بالأغلبية، ولكن حماس ربما تكون قد دفعت الإسرائيليين إلى مكان سياسي أكثر تطرفًا مما كان يتمناه نتنياهو.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية