كنز من الوثائق.. كيف خططت حماس لهجومها على إسرائيل؟

خرائط تفصيلية للمدن الإسرائيلية والقواعد العسكرية وطرق التسلل.. هذا ما عثرت عليه إسرائيل في حوزة مقاتلي حماس خلال استهدافهم البري لإسرائيل.

صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرا قالت فيه إن السلطات الإسرائيلية تعمل على مراجعة وفحص الوثائق التي وصفتها بـ"الكنز"، وهي أوراق تضم خرائط وأدلة تكتيكية تحدد نقاط الضعف في المعدات التابعة للجيش الإسرائيلي.

الوثائق تشير إلى حجم جمع المعلومات الاستخباراتية الذي تقوم به حماس، ودرجة التخطيط للهجوم.

مايكل ميلشتاين، وهو ضابط سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية، ورئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، قال تعليقا على الوثائق إن حماس عرفت بالضبط ما هي الأهداف، وإنه لا يوجد تخطيط بهذا المستوى في أي تحركات قامت بها حماس في الماضي.

وثيقة مكونة من 14 صفحة تحمل تصنيف "سري للغاية" مكتوبة باللغة العربية ومؤرخة في 15 يونيو 2023، تظهر خطة لاقتحام وحجز رهائن من كيبوتس "مفالسيم"، وهو تجمع زراعي صغير بالقرب من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس.

الوثيقة حذرت من أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في مكان قريب "يمكن أن تصل إلى مفالسيم في غضون 3 إلى 5 دقائق".

محللون قالوا للصحيفة إن بعض الوثائق التي تم العثور عليها تشير إلى أن حماس اعتقدت أنها ستواجه مقاومة عسكرية شديدة من القوات الإسرائيلية المتمركزة على طول الحدود.