السودان.. اتفاق على تشكيل الحكومة في الذكرى الرابعة لعزل البشير

أعلنت الأطراف السودانية، اليوم الأحد، توقيع الاتفاق النهائي لإنهاء الأزمة السياسية، مطلع نيسان/أبريل المقبل، على أن تشكل الحكومة الانتقالية الجديدة، في الحادي عشر من الشهر ذاته.

وعُقد، اليوم الأحد، اجتماع ثانٍ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان، دقلو "حميدتي"، بجانب القوى المدنية الموقعة على الاتفاق النهائي، لمناقشة الترتيبات الأخيرة وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، مساء الأحد، إن "الأطراف اتفقت على المواقيت الزمنية النهائية لخواتيم العملية السياسية".