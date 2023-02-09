"الإحباط" يخيم على الأتراك والسوريين.. و"تلميح" بريطاني يورط أمريكا

زلزال تركيا وسوريا.. "إحباط" متزايد

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على المشهد "المأساوي" في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر وتعثر جهود الإنقاذ لليوم الرابع على التوالي، وسط مخاوف من وصول حصيلة الضحايا إلى أرقام "مخيفة"، وخاصة في منطقة شمال غرب سوريا.

وذكرت الصحيفة أن نغمة "الإحباط" بين السكان الذين فقدوا ذويهم أو ما زال لديهم أقارب محاصرون تحت الأنقاض أخذت في التصاعد، بسبب تعثر جهود الإنقاذ مع تجاوز عدد القتلى حاجز الـ15 ألف قتيل، مع توقعات بحصيلة "قاتمة" في البلدين.

وقالت الصحيفة إن آمال فرق الإنقاذ قد تضاءلت بسبب سوء الأحوال الجوية؛ ما يعني بقاء الناجين عالقين في أجواء شديدة البرودة.

وأشارت إلى أن الشعور بالفزع قد انتشر بين رجال الإنقاذ والأسر التي فقدت أحباءها على حد سواء، حيث أصبح من الواضح أن الآلاف من الأشخاص المحاصرين لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة لفترة أطول.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زار أمس الأربعاء، المشهد الكارثي للمرة الأولى، بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

ولقي ما لا يقل عن 15 ألف شخص مصرعهم وأصيب عشرات الآلاف في تركيا وسوريا، بعد زلزالين مدمرين ضربا البلدين الإثنين الماضي، وسط توقعات أن تستمر هذه الأرقام في الارتفاع.