الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني حاول إطلاق النار داخل مستوطنة

وأشارت إلى أنه صدرت تعليمات للمستوطنين بالتزام المنازل لوجود مسلحين آخرين، في حين دوت صافرات الإنذار في أرجاء المستوطنة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن "المسلح حاول إطلاق النار باتجاه المستوطنة، قبل أن تصل دورية أمنية وأطلقت النار عليه وقتلته".

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات في صفوف الإسرائيليين جراء عملية إطلاق النار هذه.

وجاءت هذه العملية، ضمن موجة تصعيد وعمليات ينفذها فلسطينيون، كان أبرزها عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في مدينة القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين، وإصابة آخرين.