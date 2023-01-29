الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني حاول إطلاق النار داخل مستوطنة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن الشرطة الإسرائيلية قتلت فلسطينياً بدعوى أنه حاول إطلاق النار تجاه مستوطنة كدوميم شرقي مدينة قلقيلية، في الضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "مسلحاً فلسطينياً وصل إلى مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية، وحاول تنفيذ عملية إطلاق نار داخل المستوطنة، ولكن حارس أمن المستوطنة قام بإطلاق النار صوبه وتحييده".
وأشارت إلى أنه صدرت تعليمات للمستوطنين بالتزام المنازل لوجود مسلحين آخرين، في حين دوت صافرات الإنذار في أرجاء المستوطنة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن "المسلح حاول إطلاق النار باتجاه المستوطنة، قبل أن تصل دورية أمنية وأطلقت النار عليه وقتلته".
وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات في صفوف الإسرائيليين جراء عملية إطلاق النار هذه.
وجاءت هذه العملية، ضمن موجة تصعيد وعمليات ينفذها فلسطينيون، كان أبرزها عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في مدينة القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين، وإصابة آخرين.
كما أطلق الجيش الإسرائيلي، النار تجاه فلسطيني حاول إطلاق النار تجاه عدد من المستوطنين في حي سلوان بمدينة القدس، ما أدى لإصابة إسرائيليين اثنين.
وفي وقت سابق من يوم السبت، طالبت الشرطة الإسرائيلية، من يملكون رخصة لحمل السلاح من الإسرائيليين بضرورة حمله معهم، في أعقاب عمليتي إطلاق النار في مدينة القدس.
وقال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، إنه "دعا في مرات عديدة في الماضي لحيازة رخصة سلاح شريطة أن يكون حامله قادراً على استخدامه".
وأضاف "في أوقات كثيرة تمكن المواطنون المتمرسون في استخدام الأسلحة المرخصة من تحييد منفذي العمليات ومنع وقوع هجمات أكثر خطورة"، وفق موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت".