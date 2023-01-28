ضغوط للتهدئة أمام دعوات للتصعيد.. كيف سيتعامل نتنياهو مع تداعيات هجوم القدس؟

يشكل الهجوم الدامي قرب كنيس يهودي في مدينة القدس المحتلة، مساء الجمعة، تحديا كبيرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية، ما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة المتشددة مع تداعيات الحادثة.

ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صاحب أطول مدة كرئيس حكومة في تاريخ إسرائيل، إلا أن وزراء حكومته غالبيتهم قليلو الخبرة وأصحاب آراء متشددة فيما يتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين.