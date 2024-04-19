هجوم أم "تسلّل".. تخبّط إيراني إزاء "واقعة أصفهان"

تضاربت التقارير والتفاصيل المتعلقة بالانفجارات التي شهدتها مدينة أصفهان الإيرانية، فجر الجمعة، بين حديث عن هجوم إسرائيلي محتمل وترجيح فرضية "تسلّل" جهات مجهولة، وسط صمت إسرائيلي كامل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة، بوقوع انفجارات، لكن مصادر ومسؤولين إيرانيين، قالوا إنها نجمت عن أنظمة الدفاع الجوي، قبل أن تعلن وكالات رسمية، أن 3 طائرات مسيّرة أُسقطت فوق أصفهان، وسط البلاد دون وقوع أضرار.

هجوم "مجهول"

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية، لقطات وصورًا لمشاهد "هادئة" في البلاد بعد هجوم جوي وُصف بـ "المجهول" على محافظة أصفهان، في حين قال مسؤول إيراني إن الدفاعات الجوية اعترضت 3 طائرات مسيرة، بعد أنباء عن انفجارات قرب قاعدة عسكرية في المنطقة الوسطى.

ومن جانبها نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن قائد عسكري إيراني كبير أن صوت انفجار قوي قرب مدينة أصفهان الإيرانية ناجم عن "استهداف منظمة الدفاع الجوي لجسم مشبوه"، مشيرًا إلى أنه لم تقع هناك "أي أضرار أو حوادث".

وفي وقت سابق ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن دوي انفجار سُمع بالقرب من وسط مدينة أصفهان، ولا يزال سبب هذا الانفجار مجهولاً، في حين أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بسماع دوي 3 انفجارات بالقرب من القاعدة العسكرية التي تتمركز فيها الطائرات المقاتلة في الجزء الشمالي الغربي من مدينة أصفهان.

وقالت مصادر للوكالة إنه "تم تفعيل الدفاع ردًا على جسم يرجح أن يكون طائرة دون طيار".