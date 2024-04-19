هجوم أم "تسلّل".. تخبّط إيراني إزاء "واقعة أصفهان"
تضاربت التقارير والتفاصيل المتعلقة بالانفجارات التي شهدتها مدينة أصفهان الإيرانية، فجر الجمعة، بين حديث عن هجوم إسرائيلي محتمل وترجيح فرضية "تسلّل" جهات مجهولة، وسط صمت إسرائيلي كامل.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة، بوقوع انفجارات، لكن مصادر ومسؤولين إيرانيين، قالوا إنها نجمت عن أنظمة الدفاع الجوي، قبل أن تعلن وكالات رسمية، أن 3 طائرات مسيّرة أُسقطت فوق أصفهان، وسط البلاد دون وقوع أضرار.
هجوم "مجهول"
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية، لقطات وصورًا لمشاهد "هادئة" في البلاد بعد هجوم جوي وُصف بـ "المجهول" على محافظة أصفهان، في حين قال مسؤول إيراني إن الدفاعات الجوية اعترضت 3 طائرات مسيرة، بعد أنباء عن انفجارات قرب قاعدة عسكرية في المنطقة الوسطى.
ومن جانبها نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن قائد عسكري إيراني كبير أن صوت انفجار قوي قرب مدينة أصفهان الإيرانية ناجم عن "استهداف منظمة الدفاع الجوي لجسم مشبوه"، مشيرًا إلى أنه لم تقع هناك "أي أضرار أو حوادث".
وفي وقت سابق ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن دوي انفجار سُمع بالقرب من وسط مدينة أصفهان، ولا يزال سبب هذا الانفجار مجهولاً، في حين أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بسماع دوي 3 انفجارات بالقرب من القاعدة العسكرية التي تتمركز فيها الطائرات المقاتلة في الجزء الشمالي الغربي من مدينة أصفهان.
وقالت مصادر للوكالة إنه "تم تفعيل الدفاع ردًا على جسم يرجح أن يكون طائرة دون طيار".
ومع توالي ساعات الصباح لم يستقر الرأي على رواية واحدة بشأن الانفجارات ومصدرها وما خلفته من أضرار، بينما حاولت السلطات الإيرانية التقليل من شأن تداعيات الواقعة.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن جميع المرافق في المنطقة آمنة، بما في ذلك المنشآت النووية المهمة.
وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في عدة مناطق كإجراء احترازي ضد التهديدات الجوية المحتملة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا".
لا خطة للردّ
ومع التزام إسرائيل بالصمت حيال ما يحدث، وفي ضوء حديث تقارير أمريكية عن "ضربة إسرائيلية" لمواقع إيرانية، قال مسؤول إيراني كبير لـ "رويترز"، الجمعة، إن بلاده ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لم نتأكد من المصدر الخارجي المسؤول عن الواقعة، ولم نتعرض لأي هجوم خارجي، والنقاش يميل أكثر نحو تسلّل وليس هجومًا"، وفق تعبيره.
وكان محلل إيراني قد صرّح للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، بأن الطائرات المسيرة الصغيرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية في أصفهان أطلقها "متسللون من داخل إيران"، وفق تعبيره.