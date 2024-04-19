وسط صمت إسرائيلي.. عضو كنيست تلمّح إلى مهاجمة إيران

ألمحت عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "الليكود"، تالي غوتليب، إلى مهاجمة إسرائيل لإيران، وسط عدم تبني تل أبيب رسميًا للعملية.

والتزمت إسرائيل الصمت على تقارير أمريكية عن مهاجمة إسرائيل لأهداف في كل من إيران، وسوريا، والعراق.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن غوتليب، العضو في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، قولها في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة: "صباح الخير يا شعب إسرائيل العزيز.. صباح مرفوع الرأس بكل فخر.. إسرائيل دولة قوية.. نرجو أن نستعيد قوة الردع".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "وزارة الخارجية طلبت من سفاراتها في العالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عن التقارير حول هجوم في إيران".

في حين، قال الجيش الإسرائيلي إنه "في هذه المرحلة لا تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.. إذا كانت هناك أي تغييرات في المستقبل، سيتم إبلاغ الجمهور بها"، بحسب القناة 12.