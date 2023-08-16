إيران تعتزم استخدام أصولها المفرج عنها في الخارج لتعزيز الإنتاج

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ،اليوم الأربعاء، إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية .

وتوصلت طهران وواشنطن الأسبوع الماضي لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عن 5 أمريكيين محتجزين في إيران مقابل إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول له.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الأموال الإيرانية ستحول لحسابات عليها قيود وستُستخدم لأغراض إنسانية، مثل: شراء الغذاء أو الدواء.