اتفاق أوروبي "أولي" على استخدام الأصول الروسية المجمدة

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالقرار، على "إكس"، معتبرةً أنه "لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة".

وكان الكرملين حذّر الاتحاد الأوروبي من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، مؤكداً أن "تلك القرارات ستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها".