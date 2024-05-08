اتفاق أوروبي "أولي" على استخدام الأصول الروسية المجمدة
توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق "أولي" على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد لتسليح أوكرانيا.
وبعد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء، أعلنت الرئاسة البلجيكية للتكتل، عبر منصة "إكس"، أنه "سيتم استخدام هذه الأموال لدعم الدفاع العسكري وإعادة إعمار أوكرانيا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالقرار، على "إكس"، معتبرةً أنه "لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة".
وكان الكرملين حذّر الاتحاد الأوروبي من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، مؤكداً أن "تلك القرارات ستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها".