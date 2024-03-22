روسيا تلوح بـ "إجراءات حاسمة" إن امتدت يد أوروبية إلى أصولها المجمدة
تعهدت موسكو باتخاذ "إجراءات مناسبة" في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن الأصول الروسية المجمدة.
وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا خلال مؤتمر صحفي: "سيتم اتخاذ القرارات وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحنا".
وأضافت نابيولينا: "نحن في حالة استعداد دائم لزيادة محتملة في العقوبات، بما في ذلك على البنية المالية الأساسية، ونحن ندرس خيارات مختلفة .. وتجري بالطبع مناقشة مثل هذه التدابير مسبقا".
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لدعم أوكرانيا، خلال قمة الزعماء التي ستعقد الخميس في بروكسل.
واقترح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لدعم أوكرانيا.
واقترح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الأربعاء، استخدام 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.
وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمد الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه أصولا روسية بنحو 280 مليار دولار.