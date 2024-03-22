روسيا تلوح بـ "إجراءات حاسمة" إن امتدت يد أوروبية إلى أصولها المجمدة

ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لدعم أوكرانيا، خلال قمة الزعماء التي ستعقد الخميس في بروكسل.

واقترح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لدعم أوكرانيا.

واقترح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الأربعاء، استخدام 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمد الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه أصولا روسية بنحو 280 مليار دولار.