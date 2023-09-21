رئيس الكونغو يطالب قوات حفظ السلام الدولية بمغادرة البلاد هذا العام

قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء إنه طلب من حكومته الإسراع في ترتيب انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لضمان أن تبدأ العملية نهاية العام.

وتولت البعثة المسؤولية خلفًا لعملية سابقة للأمم المتحدة في عام 2010 للمساعدة في تخفيف واقع انعدام الأمن في المناطق الشرقية من البلاد، حيث تتقاتل جماعات مسلحة من أجل السيطرة على الأراضي والموارد.

إلا أن وجودها أصبح محل استياء شعبي متزايد في السنوات الماضية بسبب ما يعتبره منتقدون إخفاقا من جانبها في حماية المدنيين من الميليشيات؛ ما أثار احتجاجات دامية.

وقال تشيسيكيدي في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة "من المؤسف أن بعثات حفظ السلام المنتشرة منذ 25 عامًا... تخفق في التعامل مع التمرد والصراعات المسلحة".