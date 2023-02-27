ماكرون: فرنسا ستدير قواعدها في أفريقيا بالاشتراك مع دول القارة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستنهي نهجها استضافة قواعد عسكرية منتظمة في أفريقيا.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة قبل جولة أفريقية تبدأ يوم الأربعاء، أن فرنسا ستقيم بدلا من ذلك قواعد أو "أكاديميات" يشترك في إدارتها الجيش الفرنسي والجيوش الأفريقية.

وقال إنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في عدد العسكريين الفرنسيين، ولكن ستكون هناك زيادة في الجهود المبذولة لتوفير التدريب والمعدات.

وأضاف أنه لن يسمح بأن تصبح فرنسا "كبش الفداء المثالي" في أفريقيا.