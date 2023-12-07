شبح "معاداة السامية" يطارد رئيسات 3 جامعات أمريكية

في خضم الجدل حول الاتهامات المتزايدة بـ "معاداة السامية" في الولايات المتحدة ودول غربية، خضعت ثلاث رئيسات جامعات في الولايات المتحدة، خلال جلسة استماع أخيرة للكونغرس، للتدقيق بسبب تعاملهن مع حوادث في الحرم الجامعي الخاص بهن.

والرئيسات الثلاث هن كلودين جاي من جامعة هارفارد، وسالي كورنبلوث من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وإليزابيث ماجيل من جامعة بنسلفانيا.

وركزت جلسة الاستماع، التي جاءت نتيجة للأحداث التي تلت الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي، على ردودهن على سؤال ما إذا كانت الدعوة إلى إبادة اليهود تنتهك قواعد السلوك الخاصة بالجامعات في ما يتعلق بالمضايقة والترهيب.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن النائبة الجمهورية عن نيويورك، إليز ستيفانيك، انتقدت الرئيسات لما اعتبرته ردودًا غير مقبولة، إذ أثار بيان كلودين جاي، الذي يشير إلى أن قبول الدعوة إلى الإبادة الجماعية يعتمد على السياق، الجدل.

كما واجهت قيادات الجامعة استفسارات متكررة حول قواعد السلوك الخاصة بمؤسساتها، وكانت الإجابات متباينة حول ما إذا كانت مثل هذه الدعوات تنتهك هذه القواعد، إذ تعمق الجدل عندما ادعت سالي كورنبلوث في البداية أنها لم تسمع عن أي دعوة لإبادة اليهود في حرمها الجامعي، لكنها اعترفت لاحقًا بسماع هتافات تدعم الانتفاضة.

وبحسب الصحيفة، أعادت إليز ستيفانيك توجيه المناقشة، واصفة القضية بأنها تحريض على ارتكاب إبادة جماعية ضد اليهود.