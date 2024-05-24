بريطانيا تطالب مواطنيها بتخزين الأطعمة والمياه ومستلزمات الطوارئ

دعت الحكومة البريطانية، مؤخراً، مواطنيها، إلى الحرص على تخزين المواد الغذائية والماء وبعض الأدوات الضرورية، لمدة تكفي 3 أيام، تحسباً لحالات طوارئ.

وتعدّ اللحوم المعلبة وزجاجات المياه والمصابيح بعضاً من العناصر التي تنصح الحكومة الناس بتخزينها بينما تحث الجمهور على الاستعداد لحالات الطوارئ، وفق "سكاي نيوز" بنسختها الإنجليزية.

وكشف أوليفر دودن نائب رئيس الوزراء، عن موقع إلكتروني جديد، لتقديم المشورة للناس حول كيفية حماية أنفسهم من المخاطر المختلفة.

وتتضمن تلك المخاطر التي تحذر الحكومة البريطانية منها أزمات الأمن البيولوجي أو الفيضانات أو انقطاع التيار الكهربائي أو أي جائحة أخرى.

ويدعو موقع "Prepare" الأسر إلى تخزين المياه المعبأة في زجاجات، بحد أدنى 3 لترات من مياه الشرب للفرد الواحد يومياً، ويوصى بتخزين 10 لترات لمستويات أكثر راحة، لأغراض الطهي والنظافة.