ما خيارات إيران للرد على "هجوم القنصلية"؟

كشف خبير إستراتيجي أن سيناريوهات الرد الإيراني على الهجوم والقصف الإسرائيلي المباشر للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، تخلُص في معظمها إلى توقع استهداف إيراني مباشر لأهداف داخل إسرائيل أو الدخول في مواجهة مباشرة مع الأخيرة.

ولفت المحلل السياسي أحمد صالح خلف، إلى أن معظم التحليلات تتجاهل أو تتناسى دراسة وتحليل إيدولوجية الدولة الإيرانية وتاريخ أزماتها واشتباكاتها غير المباشرة مع إسرائيل. بل ذهبت القراءات الغربية تحديدًا إلى أن الرد الإيراني المباشر سينفد خلال أيام بُعيد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية.

"ولاية الفقيه"

وفي سياق تحليله، أوضح خلف في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن الدولة الإيرانية يقوم فيها النظام السياسي وبناء مكونات نظام الحكم فيها على إيدولوجية ولاية الفقيه كمرجعية في جميع شؤون الدولة التي تبدأ وتنتهي عندها السياسة الخارجية والداخلية والتعامل مع الملفات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن قائد الثورة الإيرانية الخميني هو من أسّس لهذه الإيدولوجية بعد أن نصَّب نفسه المرشد الأعلى لإيران (منصب تم إنشاؤه في دستور الجمهورية الإيرانية، العام 1979، كأعلى سلطة سياسية ودينية). مضيفًا: "هو أيضًا من أسَّس لتطبيق مبدأ ولاية الفقيه في الحكم وعقيدة تصدير الثورة في دول الإقليم من خلال دعم أذرع وميليشيات إيران في المنطقة العربية"، بحسب تعبيره.

ووفق المتحدث، فلا حماس قائد عسكري، ولا رجال السياسة، سيحددون كيفية الرد على الهجمات الإسرائيلية، بل هو أمر حصري بيد مرجعية الفقيه التي تمتلك السلطة السياسية والدينية في إيران.