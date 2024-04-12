في وجه تهديدات إيران.. واشنطن تؤكد التزامها بدعم إسرائيل

والمقصود بوكلاء إيران، الميليشيات المسلحة المدعومة من طهران في عدد من دول الشرق الأوسط، وأبرزها ميليشيا الحوثي في اليمن التي تستهدف سفن تقول إنها إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وميليشيا حزب الله في لبنان التي تشن هجمات شمالي إسرائيل منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضاف أوستن في منشوره: "يمكن لإسرائيل أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عنها".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن أوستن تحدث مع غالانت "لتأكيد الدعم الأمريكي القوي للدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات المتزايدة من إيران ووكلائها الإقليميين".

بدورها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان مساء الخميس، إن أوستن وغالانت "بحثا الاستعداد لهجوم إيراني ضد إسرائيل، مما قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي".

وبحسب الوزارة، "شرح غالانت الاستعدادات، وشدد على أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجوم إيراني على أراضيها".

ووفق الوزارة، هدد غالانت بأن "الهجوم الإيراني المباشر على الأراضي الإسرائيلية، سيتطلب ردًّا مناسبًا ضد إيران".

ومساء الخميس، حذّرت السفارة الأمريكية في القدس، موظفيها وعائلاتهم، من السفر خارج المدن الكبرى في إسرائيل، وذلك على خلفية الوضع السياسي القائم في المنطقة.

ومنذ شنّ الغارة على دمشق في الأول من أبريل/نيسان الجاري، توالت تحليلات في وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن تل أبيب تتحسب لرد إيراني على اغتيال الجنرال محمد رضا زاهدي، في غارة جوية قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق.

كما جرى الحديث عن إعداد الإسرائيليين للتعامل مع سيناريو التعرض لـ "رد انتقامي" من إيران.

ولم تعترف إسرائيل رسميًّا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.

والخميس، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده "لا تسعى لتوسعة التوتر في المنطقة، لكن هجوم إسرائيل على سفارة إيران وصمت أمريكا وبريطانيا يعني تشجيع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار إشعال الحرب وتوسيعها في المنطقة".