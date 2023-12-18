معارك طاحنة ومتواصلة بين الروس والأوكرانيين في مقاطعة خاركيف

وتحاول القوات الروسية منذ وصولها إلى مركز كراسني ليمان أن تسيطر على هذا القطاع الشمالي من دونيتسك بشكل كامل، والذي يفصل قواتها عن خاركيف، إلا أن اختراق الدفاعات الأوكرانية لم يكن سهلا، خاصة أن هذا الجزء الجغرافي، حشد له الجيش الروسي العدد والعتاد مع ضربات جوية متواصلة لإحداث أي اختراق على الجبهة يمكن المقاتلين الروس من دخول عمق هذا المحور.

ويعتبر محور كراسني ليمان ذا أهمية كبرى بالنسبة للجيوش المتحاربة، فمن الجانب الأوكراني تحاول القوات وبشكل متواصل اختراق هذا المحور والسيطرة عليه، وفي حال تم هذا، ستتمكن التشكيلات الأوكرانية بسهولة من اختراق لوغانسك من المنتصف، وهو ما تخشاه القوات الروسية، فوصول القوات الأوكرانية إلى هناك تحديدا إلى الحد الفاصل بين لوغانسك ودونيتسك، المتمثل بقطاع كراسني ليمان يعني أن "العملية العسكرية الروسية" باتت مهددة كلها على الأرض بحسب ما يقوله الخبراء العسكريون الروس.

أما بالنسبة للقوات الروسية، فهذا القطاع يعتبر أحد بوابوات مقاطعة خاركيف من الجهة الجنوبية، هذه الجبهة التي تسعى أن تفتحها القوات الروسية قريبا للتقدم نحو مركز المقاطعة، بعد أن فتحت الجبهة الشرقية منها، إذ تدور معارك طاحنة شرق المقاطعة تحديدا عند بلدات سيننكوفا وإيفانوفكا وكذلك بيتروبالوفكا.