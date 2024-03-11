مواجهة تداعيات التغيرات المناخية تكلف أفريقيا نحو 2.5 تريليون دولار

تواجه القارة الأفريقية عجزًا كبيرًا في توفير الموازنة اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مع حاجتها إلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بحسب إذاعة فرنسا الدولية.

وقال تقرير نشرته الإذاعة إنّ "الزعماء الأفارقة يكرّرون في كل تجمع دولي أن القارة لا تحظى بالدعم المالي الكافي لدعم تحول الطاقة والتكيف مع الانحباس الحراري العالمي.

ووفق التقرير فإن أفريقيا هي القارة الأقل مسؤولية عن ظاهرة الانحباس الحراري العالمي، لأن كل فرد من سكانها في واقع الأمر يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 75% من المتوسط العالمي، ومع ذلك، فإنها تواجه العواقب الأشد خطورة.

ولمواجهة هذه العواقب، لا تجتذب القارة سوى 2٪ من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، وهو "الظلم الذي أدانته الأمم المتحدة" بحسب تعبير الإذاعة الفرنسية.