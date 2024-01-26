التغير المناخي يهدد النقل البحري ويقف عائقًا أمام العولمة

بعثت طرق تجارية جديدة الأمل والتفاؤل لدى شركات الشحن التجاري العالمية، لكن ذلك لم يلبث طويلًا، فقد منيت تلك الشركات بانتكاسة جديدة بسبب تأثير التغير المناخي على بعض تلك الطرق، لا سيما قناة بنما، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

واستعرضت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، تأثير موجة الجفاف التي ضربت بنما، وتسببت في انخفاض مستويات المياه في الممر المائي المهم، ما أعاق حركة المرور في قناة بنما، التي تتعامل مع نحو 5% من التجارة البحرية العالمية، بما في ذلك ما يقرب من نصف الحاويات التي يتم شحنها من موانئ شمال شرق آسيا إلى شرق الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إنه نتيجة موسم الجفاف الطويل، وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المعتاد، انخفض منسوب المياه في بحيرة غاتون التي تحتوي على إمدادات المياه اللازمة لتشغيل أنظمة قفل أو إغلاق القناة، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات في سلاسل الشحن والتوريد.

وتسعى الحكومة البنمية جاهدة إلى هندسة إصلاح وإنقاذ القناة، التي ترفد خزينة الدولة بإيرادات تزيد قيمتها على 3.3 مليار دولار، ما يجعلها مساهما رئيسيا في الاقتصاد الوطني، وفق الصحيفة.

وأكدت "واشنطن بوست" أن احتمال استمرار الجفاف يثير تساؤلًا بالغ الأهمية، هو: إلى أي مدى يمكن تصميم حلول طويلة الأمد في مواجهة التغيرات المناخية الحتمية؟