الرئيس الأمريكي يشيد بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة كوب 28 للمناخ في دبي، ووصفه بأنه "خطوة تاريخية" باتجاه التخلّي عن الوقود الأحفوري.

وقال بايدن: "ما زال أمامنا الكثير من العمل لبلوغ الأهداف من أجل الحد من الاحترار العالمي، لكن نتيجة اليوم تقرّبنا من تحقيق ذلك بخطوة كبيرة".

واتفق المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، في وقت سابق اليوم الأربعاء، على البدء بخفض الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري؛ تجنبًا لعواقب تغير المناخ السيئة، وذلك في أول اتفاق من نوعه.