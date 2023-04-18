للمرة الثانية.. معاقبة نائبة أوروبية لارتكابها "مضايقة أخلاقية"
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الثلاثاء، أنّ النائبة الأوروبية من لوكسمبورغ مونيكا سيمدو عُوقبت للمرة الثانية لارتكابها مجدّدًا "مضايقة أخلاقية" بحقّ أحد مساعديها.
عوقبت النائبة مونيكا سيمدو بسبب سلوكها ضدّ مساعد برلماني معتمد بما يشكّل مضايقة نفسية.
روبرتا ميتسولا
وقالت ميتسولا إنّ النائبة عوقبت "بسبب سلوكها ضدّ مساعد برلماني معتمد بما يشكّل مضايقة نفسية" له.
وتقضي العقوبة بحقّ سيمدو، النائبة عن مجموعة "رينيو" الليبرالية، بوقفها عن العمل وحرمانها من راتبها لمدة 10 أيام أي ما يعادل 3380 يورو.
وهذه المرة الثانية، التي تعاقب فيها "سيمدو"، البالغة من العمر 38 عامًا، بتهمة المضايقة الأخلاقية، حيثُ كانت المرة الأولى عندما حُرمت من راتبها وأُوقفت عن العمل لمدة 15 يومًا في شهر كانون الثاني/يناير 2021.