للمرة الثانية.. معاقبة نائبة أوروبية لارتكابها "مضايقة أخلاقية"

وهذه المرة الثانية، التي تعاقب فيها "سيمدو"، البالغة من العمر 38 عامًا، بتهمة المضايقة الأخلاقية، حيثُ كانت المرة الأولى عندما حُرمت من راتبها وأُوقفت عن العمل لمدة 15 يومًا في شهر كانون الثاني/يناير 2021.