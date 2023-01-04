سيدة الشطرنج الإيرانية: سأعود إلى بلدي ولم أتقدم بطلب اللجوء
رفضت سيدة الشطرنج الإيرانية "سارة خادم الشريعة"، البالغة من العمر 25 عاماً، الأربعاء، التقارير التي تتحدث عن مغادرتها بلادها للأبد وقيامها بطلب اللجوء في إسبانيا، جراء تلقيها تحذيرات بعدم العودة إلى إيران نتيجة مشاركتها في بطولة دولية جرت بجمهورية كازاخستان الأسبوع الماضي، من دون حجاب.
وقالت "خادم الشريعة" في منشور عبر حسابها الرسمي في انستغرام: "كانت هناك شائعات حول أنني أصبحت لاجئة، قررت توضيحها، أنا لم أصبح لاجئة في أي بلد!"، مشيرة إلى أنها "ليست بحاجة للجوء رغم قدرتها على ذلك".
وتابعت: "أستطيع القيام بذلك (طلب اللجوء) منذ سنوات عديدة بسبب نجاحي في مجالي، وحقيقة أن زوجي لديه جنسيات متعددة، ولم يكن عليّ أبدًا القلق بشأن الحصول على الإقامة من خلال اللجوء".
وأضافت: "لم أصبح لاجئة في أي بلد، وإن قضية الهجرة لدينا هي قرار عائلي وليس سياسيا"، مؤكدة: "لا تزال إيران وطننا الأول وسنعود بالتأكيد إليها في الوقت المناسب، وفي السنوات الثلاث الماضية فاتني عدد من المسابقات المهمة التي كنت أنتظرها طوال حياتي بسبب حظر السفر".
كما رفضت سيدة الشطرنج الإيرانية التقارير التي تتحدث عن مشاركتها في بطولة كازاخستان الأخيرة بتمويل من الاتحاد الإيراني للشطرنج.
وقالت: "في ما يتعلق بحقيقة أنهم يقولون إنني وصلت إلى هنا على حساب الحكومة والاتحاد أو الخزانة، ألاحظ أيضًا أنني أذهب إلى المسابقات منذ أن كنت في الثامنة من عمري بأموال والدي التي كسبها بشق الأنفس، ومع الجوائز التي فزت بها في المسابقات الدولية، لقد دفعت شخصياً ومحلياً نفقات ضخمة لمدرب أجنبي".
واعتبرت خادم الشريعة أن "التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الإيراني للشطرنج بخصوص مشاركتي في المسابقات على حسابي الخاص تدل على الموضوع وتؤكد كلامي"، مضيفة: "في النهاية لن أكون مسؤولة أمام الاتحاد ووزارة الرياضة التي لم أتلق أي طلبات منها منذ سنوات".
وكانت تقارير صحفية قالت أمس إن سارة خادم الشريعة تلقت رسائل تحذيرية منعتها من العودة إلى إيران.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر لم يكشف عن اسمه، أن خادم الشريعة تلقت عدة مكالمات هاتفية من إيران بعد المباراة، أخبرها البعض فيها بعدم العودة إلى البلاد، واقترح آخرون عودتها إلى إيران مع الوعد بالمساعدة.
وأضاف المصدر أن أسرة اللاعبة وأقاربها تعرضوا للتهديد أيضاً، مشيراً إلى أن سارة خادم الشريعة وصلت إلى إسبانيا يوم الثلاثاء".
وخادم الشريعة هي أول لاعبة شطرنج إيرانية تمكنت من الفوز بلقب سيد الشطرنج الدولي في المؤتمر العالمي الرابع والثمانين للشطرنج.
ومع حملة الانتقادات التي تعرض لها الاتحاد الإيراني للشطرنج، خرج رئيس الاتحاد "حسن تميني" بتصريح قال فيه "إن سارة خادم الشريعة شاركت بحرية وعلى نفقتها الخاصة في بطولة العالم السريعة التي استضافتها كازاخستان".
وأعرب حسن تميني عن أسفه لقيام اللاعبة بالمشاركة من دون ارتداء الحجاب، مضيفاً: "خادم الشريعة لم تشارك في هذه البطولة من خلال الاتحاد... ولم نكن نتوقع أن تظهر من دون حجاب".