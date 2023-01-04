سيدة الشطرنج الإيرانية: سأعود إلى بلدي ولم أتقدم بطلب اللجوء

رفضت سيدة الشطرنج الإيرانية "سارة خادم الشريعة"، البالغة من العمر 25 عاماً، الأربعاء، التقارير التي تتحدث عن مغادرتها بلادها للأبد وقيامها بطلب اللجوء في إسبانيا، جراء تلقيها تحذيرات بعدم العودة إلى إيران نتيجة مشاركتها في بطولة دولية جرت بجمهورية كازاخستان الأسبوع الماضي، من دون حجاب.

وقالت "خادم الشريعة" في منشور عبر حسابها الرسمي في انستغرام: "كانت هناك شائعات حول أنني أصبحت لاجئة، قررت توضيحها، أنا لم أصبح لاجئة في أي بلد!"، مشيرة إلى أنها "ليست بحاجة للجوء رغم قدرتها على ذلك".

وتابعت: "أستطيع القيام بذلك (طلب اللجوء) منذ سنوات عديدة بسبب نجاحي في مجالي، وحقيقة أن زوجي لديه جنسيات متعددة، ولم يكن عليّ أبدًا القلق بشأن الحصول على الإقامة من خلال اللجوء".

وأضافت: "لم أصبح لاجئة في أي بلد، وإن قضية الهجرة لدينا هي قرار عائلي وليس سياسيا"، مؤكدة: "لا تزال إيران وطننا الأول وسنعود بالتأكيد إليها في الوقت المناسب، وفي السنوات الثلاث الماضية فاتني عدد من المسابقات المهمة التي كنت أنتظرها طوال حياتي بسبب حظر السفر".