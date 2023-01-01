وسط انتقادات.. إيران تفرض غرامات على السيارات التي تقلّ نساء غير محجبات

بدأت قوات الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، بتطبيق خطة جديدة لفرض الغرامات المالية على السيارات التي تحمل نساء غير محجبات إضافة إلى السيارات التي تقودها نساء غير ملتزمات بالحجاب الذي تفرضه السلطات منذ عام 1979.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، اليوم الأحد، عن بدء قوات الشرطة في عموم البلاد بتطبيق خطة فرض الغرامات المالية على الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب أثناء وجودهن في السيارات.

وقالت الوكالة إن "عددًا من مالكي السيارات تلقوا اليوم رسائل غرامات مالية بسبب وجود فتيات معهم دون حجاب".