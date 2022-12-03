المدعي العام الإيراني يعلن عن مراجعة لقانون الحجاب

يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران، مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، وفق ما أعلن المدعي العام.

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني التي كانت تبلغ 22 عامًا بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 أيلول/ سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد 3 أيام.

وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة، ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصًا في شمال إيران.

وأصبح الحجاب إلزاميًا في إيران اعتبارًا من نيسان/ أبريل 1983، أي بعد 4 سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.

وفي مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل.

ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الجمعة.

ويوم الأربعاء، التقت الهيئة المكلفة بالمراجعة واللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، في كلمة متلفزة إن "الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور"، لكنه أشار إلى "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".