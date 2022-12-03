مع دعوات للاستفتاء عليه.. رئيسي: دستور إيران الأكثر تقدمًا في العالم

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، دستور بلاده الذي تمت كتابته، العام 1979، بعد سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي المدعوم من الغرب، بـ"الأكثر تقدمًا" في العالم، وذلك غداة دعوات للاستفتاء عليه شعبيًا.

وقال "رئيسي" في خطاب له بثه التلفزيون الإيراني بمناسبة يوم الدستور الإيراني إنه "خلال رحلته إلى أفريقيا، أخبره أستاذ قانون كان على صداقة وثيقة مع نيلسون مانديلا أن دستور إيران هو الأكثر تقدمًا في العالم، لأن إيران تمكنت من الجمع بين المثالية والديمقراطية في دستورها".

وأضاف رئيسي أن "دستور إيران ليس فيه أي طريق مسدود، وأن تنظيمه، وصياغته، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، تمت بطريقة لن تواجه أي مأزق في تنفيذ الدستور، وإدارة شؤون البلاد".