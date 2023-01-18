بعد 7 سنوات قضاها في السجن.. إيران تفرج عن نجل رفسنجاني

من الجدير بالذكر أن شقيقة مهدي هاشمي، فائزة هاشمي، لا تزال رهن الاحتجاز في جناح النساء بسجن إيفين، وتنتظر حكم المحكمة.

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت "ندا شمس" محامية فائزة عن صدور حكم بالسجن خمس سنوات ضد فائزة هاشمي بتهمة التحريض على الاحتجاجات الأخيرة.

وكتبت ندا شمس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "موكلتها أدينت في المرحلة التمهيدية للقضية الأخيرة، لكن هذا الحكم لا يزال غير نهائي"، مشيرة إلى "أن هناك قضايا أخرى ضد السيدة فائزة رفسنجاني".

واعتقل جهاز الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، "فائزة هاشمي" في 27 من أيلول/سبتمبر 2022 عقب إعلانها تأييد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام التي بدأت بعد الإعلان عن وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني".