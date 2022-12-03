إيران تعقد أولى جلسات محاكمة فائزة رفسنجاني

كشفت محامية إيرانية، اليوم السبت، أن محكمة الثورة في طهران عقدت الأربعاء الماضي، الجلسة الأولى لمحاكمة الناشطة السياسية الإصلاحية فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

واعتقل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، فائزة رفسنجاني في 27 من أيلول/سبتمبر الماضي عقب إعلانها تأييد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام التي بدأت بعد الإعلان عن وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

وقالت ندى شمس، محامية الناشطة فائزة رفسنحاني في تغريدة عبر "تويتر": "عقدت الجلسة الأولى لمحكمة فائزة هاشمي يوم الأربعاء، وهي تقضي عقوبتها على تعليقاتها السابقة، ونظر قاضي المحكمة في جميع الوثائق والملفات التي قدمتها وزارة الاستخبارات ضد موكلتي".