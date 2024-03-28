"أم المعارك" في إسطنبول.. ماذا تعرف عن الانتخابات المحلية التركية؟

تتجه الأنظار في تركيا الأحد المقبل الـ31 من مارس إلى الانتخابات المحلية التي تشمل اختيار رؤساء البلديات والإداريين، وتمثل مقياسا حقيقيا لشعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولمختلف الأطراف السياسية.

وتقع مدينة إسطنبول في قلب هذه المعركة الانتخابية المرتقبة، بالنظر إلى أهميتها وثقلها السياسي والديمغرافي، وتعدّ وحدها 16 مليون نسمة، ويسعى الحزب الحاكم إلى استعادة نفوذه هناك وفي المدن الكبرى الأخرى، بعد خسارة الاستحقاق الانتخابي الذي جرى قبل خمس سنوات.

ومن جانبها تتطلع المعارضة إلى استعادة أنفاسها وبث روح جديدة فيها بعد هزيمتها في انتخابات الرئاسة العام الماضي وما خلفته من إحباط وانقسامات داخلها.

صراع على إسطنبول

وكانت الانتخابات المحلية التي جرت عام 2019 شهدت توحّد قوى المعارضة التركية وفوزها في بلديات العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، لتُنهي بذلك سيطرة الحزب الحاكم التي استمرت لربع قرن.

ومثلت خسارة حزب أردوغان حينذاك انتكاسة للرئيس الذي بدأ حياته السياسية عام 1994 كرئيس لبلدية المدينة الإستراتيجية.

وسيخوض وزير البيئة السابق مراد كوروم سباق الانتخابات المحلية في بلدية إسطنبول، ممثلًا عن الحزب الحاكم، في مواجهة رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط).

ووفق أحدث استطلاعات الرأي فإن السباق سيكون متقاربًا بين إمام أوغلو وكوروم، إذ وعد كلاهما بـ"مشاريع للبنية التحتية لتعزيز المباني من أجل مقاومة الزلازل، وتخفيف الازدحام المروري الدائم في المدينة".