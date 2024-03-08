أردوغان: الانتخابات القادمة في تركيا ستكون "الأخيرة لي"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 مارس/ آذار ستكون الأخيرة بالنسبه له.

وأضاف أردوغان: "هذه آخر انتخابات لي، وبموجب التفويض الذي يمنحه القانون، هذه هي انتخاباتي الأخيرة.. النتيجة التي ستتمخض عن الانتخابات هي نقل الإرث إلى أشقائي الذين سيأتون من بعدي"، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".