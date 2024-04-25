إخلاء قرية إيرانية بسبب الفيضانات (فيديو وصور)

أدت فيضانات ناتجة عن الأمطار الغزيرة وانهيار سد ترابي في إيران إلى غرق قرية بالمياه، ما دفع السلطات إلى مباشرة إخلائها من السكان، الخميس، وفقًا لوسائل إعلام رسمية إيرانية.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" مقطع فيديو لانهيار السد الترابي لقرية نوده في مدينة زركوه بمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شمال شرقي إيران، في ظل تأثر المنطقة بأمطار غزيرة وفيضانات.