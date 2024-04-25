إخلاء قرية إيرانية بسبب الفيضانات (فيديو وصور)
أدت فيضانات ناتجة عن الأمطار الغزيرة وانهيار سد ترابي في إيران إلى غرق قرية بالمياه، ما دفع السلطات إلى مباشرة إخلائها من السكان، الخميس، وفقًا لوسائل إعلام رسمية إيرانية.
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" مقطع فيديو لانهيار السد الترابي لقرية نوده في مدينة زركوه بمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شمال شرقي إيران، في ظل تأثر المنطقة بأمطار غزيرة وفيضانات.
وأصدرت منظمة إدارة الأزمات في جنوب خراسان أمر إخلاء لسكان القرية الليلة الماضية.
وبعد انهيار السد داهمت المياه الشوارع ومنازل السكان في القرية.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر في محافظة خراسان الجنوبية إخلاء 250 عائلة من قرية نوده.
وأشارت إلى أنه "بعد هطول أمطار غزيرة منذ يوم أمس على مدينة زركوه، لم يتمكن السد الترابي لقرية سالك آباد في هذه المدينة من تحمل ضغط المياه وانهار صباح اليوم".
كما تعرضت بعض المدن في محافظات أصفهان ويزد وشيراز ومازندران وسيستان وبلوشستان وكرمان إلى فيضانات تسببت بخسائر مادية كبيرة فضلًا عن انقطاع طرق المواصلات والنقل.
ويؤدي عدم وجود نظام لجمع المياه السطحية إلى حدوث فيضانات وتدمير العديد من المناطق السكنية كل عام في مناطق مختلفة من إيران.
وتسببت الفيضانات التي شهدتها مدينة زفاره في أصفهان بإلحاق الضرر بالنسيج التاريخي لهذه المدن، وفقًا لموقع "إصلاحات نيوز" الإيراني.