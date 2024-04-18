قتلى ومفقودون إثر فيضانات جنوب شرقي إيران (صور وفيديو)
لقي 9 أشخاص مصرعهم على الأقل، فيما فُقد نحو 5 آخرين، في فيضانات شهدتها محافظتا سيستان وبلوشستان وهرمزغان جنوب شرقي إيران.
وقالت وكالة أنباء "خبر أون لاين" إن "6 مواطنين على الأقل لقوا مصرعهم جراء فيضانات عارمة ضربت مدن وقرى محافظة سيستان وبلوشستان؛ جراء هطول الأمطار"، مشيرة إلى فقدان ثلاثة آخرين في مدينة شابهار.
وتسببت الفيضانات بقطع التواصل بين مدن وقرى سيستان وبلوشستان، كما انقطع التيار الكهربائي، بحسب ما ذكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة توزيع كهرباء المحافظة، محمد رئيسي.
وقال رئيسي، للوكالة الرسمية "إيرنا"، إن "الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت بأضرار كبيرة في شبكة الكهرباء ومحطات توزيع الكهرباء، وغمرت المياه 228 قرية في مناطق مختلفة".
وأضاف أنه "انقطعت الكهرباء عن 445 قرية في سيستان وبلوشستان، فيما بقيت متوفرة في 217 قرية؛ بسبب جهود العاملين في وزارة الكهرباء"، مشيرًا إلى صعوبات في إرسال العاملين إلى القرى التي غمرتها المياه.
وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 في محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران جراء الفيضانات التي تسببها الأمطار الغزيرة في المحافظة، مضيفًا أن "هناك اثنين من سكان المحافظة في عداد المفقودين".
وانتشر مقطع فيديو لمواطن من قرية "نوبنديان"، في مدينة شابهار، وهو يحتج على عدم قيام الحكومة الإيرانية بتقديم المساعدات اللازمة جراء الفيضانات التي تشهدها سيستان وبلوشستان.
وقال المواطن: "ما ذنبنا.. ولماذا لا عون لنا.. هل نحن أجانب، ولم نكن جزءًا من هذا الوطن؟".
وفي هذا الصدد، قال ممثل شابهار في البرلمان، معين الدين سعيدي: "للأسف، لدينا أكبر عدد من الفيضانات في مدينتي كنارك وزار آباد، وغمرت المياه منازل الأهالي، كما انقطعت طرق الاتصال بالقرى بشكل كامل.. وهناك الكثير من القلق؛ لأن البنية التحتية لإدارة الأزمات غير متوفرة".
وأضاف سعيدي: "أطلب من أصدقاء الحكومة ووزارة الطرق والهلال الأحمر ومنظمة إدارة الأزمات ووزارة الصحة العمل بجدية أكبر، كما أطلب من الشعب الإيراني ألا يترك شعب سيستان وبلوشستان بمفرده في هذا الوضع، كما كان مع الناس أثناء فيضانات سابقة".
وفي الأيام الأخيرة، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية تحذيرًا باللون الأحمر. وتأثرت بهذه الأمطار 8 محافظات، هي: بوشهر، وخراسان رضوي، وخراسان جنوبي، وسيستان وبلوشستان، وفارس، وكرمان، وهرمزغان، ويزد.