قتلى ومفقودون إثر فيضانات جنوب شرقي إيران (صور وفيديو)

لقي 9 أشخاص مصرعهم على الأقل، فيما فُقد نحو 5 آخرين، في فيضانات شهدتها محافظتا سيستان وبلوشستان وهرمزغان جنوب شرقي إيران.

وقالت وكالة أنباء "خبر أون لاين" إن "6 مواطنين على الأقل لقوا مصرعهم جراء فيضانات عارمة ضربت مدن وقرى محافظة سيستان وبلوشستان؛ جراء هطول الأمطار"، مشيرة إلى فقدان ثلاثة آخرين في مدينة شابهار.