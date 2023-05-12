هل تؤثر الملاحقات القانونية على فرص ترامب للفوز بالانتخابات؟

وقلل المرشّح الجمهوري الأبرز لانتخابات 2024 في وقت متأخر، الأربعاء، من إمكان أن يدفع قرار هيئة المحلفين في نيويورك تحميله مسؤولية الاعتداء على الكاتبة السابقة في مجلة "إيل"، إي. جين كارول، النساء للعزوف عن التصويت له.

وقال ترامب لدى ظهوره في مقابلة مع "سي إن إن" تم بثّها على الهواء مباشرة "كلا، لا أعتقد ذلك"، مضيفا في إطار حديثه عن كارول "لا أعرف هذه المرأة، لم ألتقها قط، ولا فكرة لدي من تكون".

وكان الحكم الصادر في القضية المدنية الذي تم بموجبه إصدار أمر لترامب بدفع تعويض قدره خمسة ملايين دولار، أول مرة يواجه فيها عواقب قانونية لسلسلة اتهامات بالاعتداء الجنسي تعود إلى عقود، نفى جميعها.

جاء ذلك بعد شهر على إصراره على براءته من 34 تهمة في قضية جنائية، اتُّهم فيها بتزوير سجلات تجارية في إطار خطة عام 2016 لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي تزعم أنها أقامت علاقة مع ترامب قبل سنوات.

وتستبعد الخبيرة السياسية ديبي والش، أن تغيّر هزيمة ترامب أمام كارول الآراء في أوساط قاعدته الانتخابية، إذ إن الموالين له بقوا إلى جانبه طوال سنوات، رغم الجدل بشأن ملفات جنسية تسقط عادة العديد من السياسيين.

وتضيف والش التي تتولى إدارة مركز النساء والسياسة التابع لجامعة روتغرز: "أعتقد أن الأمر يمكن أن يؤثر إذا كان مرشّحا في انتخابات عامة".

ومن أجل استعادة الرئاسة، يتعيّن على ترامب (76 عاما) جذب تأييد واسع النطاق والتوجّه إلى فئات أخرى غير أتباعه التقليديين من البيض أصحاب الياقات الزرقاء.

وتعد النساء من بين الشرائح التي سيحتاج على الأرجح لكسب تأييدها، حيث فاز الرئيس جو بايدن بأصوات 55% من الناخبات عام 2020 مقارنة بـ44% لترامب، حسب دراسة لمركز بيو للأبحاث صدرت في حزيران/يونيو 2021.

ويستبعد أن تشجّع مسؤولية ترامب عن الاعتداء الجنسي والتشهير، بعدما وصف كارول بأنها "مخادعة تماما"، إثر اتهامها العلني له، النساء على التصويت له، حسب والش.

وقالت لفرانس برس "أحد الأمور التي تسبب بها ترامب للحزب الجمهوري، كانت خسارة قاعدة الحزب الجمهوري لبعض النساء البيض ذوات التعليم الجامعي اللواتي صوتن وكن جزءا يمكن الاعتماد عليه".

لكن سبق أن نجح ترامب في مواجهة الجدل المرتبط بملف المرأة، فقبيل انتخابات 2016، اتّهمت حوالى عشر نساء ترامب بالاعتداء الجنسي، وسُمع وهو يتفاخر بلمسه نساء بشكل غير لائق عندما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" شريط "أكسيس هوليوود".