محامية: ترامب يظن أنه سيفلت من عقوبة اغتصاب الصحفية كارول

قالت محامية إي.جين كارول، الكاتبة التي تتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باغتصابها والتشهير بها بعد ذلك، للمحلفين، اليوم الإثنين، إن تصريحات ترامب عن معاملته للنساء تضفي مصداقية على قضية موكلتها.

وخلال المرافعات الختامية في محاكمة مدنية بمحكمة اتحادية في مانهاتن، ذكّرت المحامية روبرتا كابلان المحلفين بشريط يحمل عنوان "الوصول إلى هوليوود" الذي يعود لعام 2005 كانوا قد شاهدوه أثناء المحاكمة ويتباهى فيه ترامب، بينما كان مكبر الصوت مفتوحا، بالإمساك بالنساء من أماكن حساسة قائلا: "عندما تكون نجما، يسمحن لك بذلك".

وقالت كابلان: "إنه يعتقد أن النجوم مثله يستطيعون الإفلات من العقاب. يعتقد أنه يستطيع الإفلات من العقاب هنا".