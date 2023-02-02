السويد تشدد قانون الإرهاب وسط توتر مع تركيا بشأن الانضمام لـ"الناتو"

قالت السويد، اليوم الخميس، إنها ستشدد القوانين التي تكافح الانضمام لمنظمات "إرهابية"، وذلك بعد شهور من التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن "مكافحة الإرهاب"؛ بهدف التغلب على اعتراضاتها على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وسيمنح القانون الجديد، الذي تأمل الحكومة أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران، السلطات صلاحيات أوسع بكثير لاعتقال ومحاكمة الأفراد الذين يدعمون منظمات "إرهابية" إما من خلال التمويل أو وسائل أخرى.