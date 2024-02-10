البيت الأبيض: تقرير المستشار الخاص عن ذاكرة بايدن "خاطئ"

انتقد البيت الأبيض، الجمعة، تقريراً صادراً عن مستشار خاص بوزارة العدل يشير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني من فقدان في الذاكرة.

ووصفت كاملا هاريس، نائبة بايدن، التقرير بأن "وراءه دوافع سياسية بكل وضوح".

وأدى التقرير الصادر عن المستشار الخاص روبرت هور، إلى سجال خلال العام الانتخابي وجدد طرح أسئلة عن تقدم بايدن في السن.

وكان بايدن (81 عاما)، هذا الأسبوع، اختلط عليه أسماء عدة زعماء عالميين.

وشغل هور منصب المدعي العام في ولاية ماريلاند، خلال حكم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.