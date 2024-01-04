وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرونرويترز

كاميرون يلّوح بـ "إجراء دولي" لوقف الهجمات في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن الهجمات التي تقع في ممرات الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وإلا سيتم اتخاذ إجراء دولي.

ورفض "كاميرون" تحديد الإجراء الذي ستتخذه بريطانيا.

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى كوسوفو: "هذا غير قانوني. الأمر لا يتعلق بغزة ولا إسرائيل. الأمر يتعلق بحرية الملاحة، ويتعلق بقدرة السفن على توصيل شحناتها".

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
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وأضاف: "الاقتصاد العالمي، كل اقتصاد، سيعاني إذا استمر تعرّض السفن للهجوم بهذا الشكل غير القانوني وغير المقبول. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات وإلا سيتم اتخاذ إجراءات".

البحر الأحمر
ديفيد كاميرون

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