12 دولة تجدد الدعوة لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة و11 دولة أخرى أصدرت بيانا مشتركاً يجدد الدعوة لإنهاء هجمات ميليشيا الحوثيين في البحر الأحمر.
وقال البيان: "لتكن رسالتنا واضحة.. ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة على نحو غير قانوني".
وأضاف: "سيتحمل الحوثيون العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح، والاقتصاد العالمي، والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة".
وأصدرت البيان كل من: الولايات المتحدة، وأستراليا، والبحرين، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا.