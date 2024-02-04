السرطان والتأمين الصحي ملفان يؤرقان الفرنسيين

يثير مرض السرطان مخاوف متزايدة في فرنسا من اتساع دائرة الإصابات لتشمل فئات عمرية مختلفة، وسط توصيات بضرورة التطعيم باللقاحات اللازمة بعد سن المراهقة، فيما يمثّل هذا المرض السبب الأول للوفاة في فرنسا.

وفي اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف 4 فبراير/شباط، رصدت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، عدد الحالات وتسلّط الضوء على السرطانات الأكثر انتشارا، وأهمية الفحص لفهم المرض وقضايا الصحة العامة المرتبطة به بشكل أفضل.

وأكدت أنّ "السرطان لا يزال سببًا رئيسًا للوفاة في جميع أنحاء العالم. وفي كل عام يموت 10 ملايين شخص بسبب هذا المرض، ولمكافحة هذه الآفة، تجري الأبحاث على قدم وساق".

ومع وفاة 157 ألف شخص سنويا، يبقى السرطان السبب الرئيس للوفاة في فرنسا، ويتم تسجيل 433 ألف حالة جديدة كل عام.

ومنذ 1990، تضاعف هذا الرقم، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى شيخوخة السكان وتحسين طرق التشخيص، كما أنّ الحفاظ على بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أو زيادتها بين السكان يدعم هذا الاتجاه.

وعلى سبيل المثال فإن أرقام الإصابة بسرطان الرئة بين النساء آخذة في الارتفاع منذ أن أصبح التدخين جزءا من عاداتهن. وبشكل عام، يقدر أن 3.8 مليون شخص يعيشون في فرنسا مع تشخيص إصابتهم بالسرطان.

أما صحيفة "لوموند"، فقد نقلت عن الأكاديمية الوطنية للطب، توصيتها بالتطعيم بعد سن المراهقة للنساء والرجال لتفادي الإصابة بسرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري.

وقالت إنّ "الاكاديمية أكدت أنّه من الضروري تطعيم المراهقين وأيضًا الشباب، بما في ذلك الرجال والنساء، وتؤيد الاكاديمية "توسيع وتشجيع التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في عموم السكان حتى سن 26 عامًا".