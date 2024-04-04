ارتفاع قتلى مواجهات إيران إلى 15 شخصا

وأضاف باكبور "أن 3 أشخاص استشهدوا من قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، كما استشهد شخصان من قوات الحرس الثوري الإيراني".

ومن جانبه، أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الإيراني مجيد مير أحمدي، عن إحصائيات مختلفة، قائلا "إنه تم قتل 12 مسلحاً من عناصر جيش العدل خلال العمليات الثلاث بالهجوم على مدن راسك وشابهار".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، فجر الخميس، باندلاع مواجهات عنيفة بعدما هاجم مسلحو تنظيم جيش العدل عدداً من مراكز الحرس الثوري والشرطة في مدينتي راسك وشابهار ضمن محافظة سيستان وبلوشستان.

وأدرجت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى هذه المجموعة على قائمة المنظمات الإرهابية، كما تطلق إيران على هذه الجماعة اسم "المنظمة الانفصالية والإرهابية".