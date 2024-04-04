5 قتلى في هجومين استهدفا مقرين للحرس الثوري جنوبي إيران
قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في هجومين استهدفا مقرين للحرس الثوري الإيراني جنوب شرق البلاد.
وأعلن نائب حاكم محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية "علي رضا مرحمتي" للتلفزيون الإيراني، عن مقتل ثلاثة من القوات الأمنية في مواجهات مع تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض في مدينة راسك جنوب شرق البلاد، عقب الهجومين اللذين استهدفا مقرين للحرس الثوري.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني إيراني، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة من تنظيم جيش العدل البلوشي في هجوم على مقرين للحرس الثوري في مدينة راسك جنوب شرق إيران.
ونقلت الوكالة الرسمية "إيرنا" عن المصدر قوله إنه "قُتل شخصان وإصيب ثلاثة إرهابيين مسلحين من تنظيم جيش العدل خلال هجوم استهدف مقرين للحرس الثوري بمدينة راسك" على حد تعبيره.
وأضاف "تم تنفيذ ثلاث عمليات إرهابية في وقت واحد في مركز شرطة شابهار 11، ومقرين للحرس الثوري في مدينة راسك".
وفي وقت سابق، أكد مرحمتي وقوع هجمات وصفها بـ"الإرهابية"، على مقرات عسكرية في راسك وشابهار، مبيناً أن الهجمات استهدفت مقرين للحرس الثوري في مدينة راسك وثالث في مدينة شابهار استهدف مركزاً للشرطة.
وكان تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض أعلن في بيان مقتضب له عن بدء عمليات متسلسلة في مدن تشابهار وراسك وسرباز، وطلب من المواطنين عدم مغادرة منازلهم.
وكان هجوم استهدف مركزًا لقيادة شرطة مدينة راسك في 12 من ديسمبر 2023. وأسفر عن مقتل 11 عنصرًا، وإصابة 8 آخرين بجروح.
كما وقعت هجمات على مواقع لحرس الحدود الإيراني خلال شهر يناير الماضي، أوقعت قتلى وجرحى، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم.