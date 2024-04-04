5 قتلى في هجومين استهدفا مقرين للحرس الثوري جنوبي إيران

قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في هجومين استهدفا مقرين للحرس الثوري الإيراني جنوب شرق البلاد.

وأعلن نائب حاكم محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية "علي رضا مرحمتي" للتلفزيون الإيراني، عن مقتل ثلاثة من القوات الأمنية في مواجهات مع تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض في مدينة راسك جنوب شرق البلاد، عقب الهجومين اللذين استهدفا مقرين للحرس الثوري.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني إيراني، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة من تنظيم جيش العدل البلوشي في هجوم على مقرين للحرس الثوري في مدينة راسك جنوب شرق إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية "إيرنا" عن المصدر قوله إنه "قُتل شخصان وإصيب ثلاثة إرهابيين مسلحين من تنظيم جيش العدل خلال هجوم استهدف مقرين للحرس الثوري بمدينة راسك" على حد تعبيره.

وأضاف "تم تنفيذ ثلاث عمليات إرهابية في وقت واحد في مركز شرطة شابهار 11، ومقرين للحرس الثوري في مدينة راسك".