مشاريع قوانين أوروبية ستسمح بالتجسس على الصحفيين

يثير المقترح الذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، الخاص بتنظيم حرية وسائل الإعلام، مخاوف عاملين في الصحافة والإعلام من أن يسهم في تراجع الحريات الصحافية.

ويأتي التخوف من أن المقترح قد يفتح الباب واسعًا للسلطات في زرع برامج تجسس داخل الأجهزة الإلكترونية للصحفيين، ما قد يؤدي إلى كثير من التجاوزات التي تتناقض مع مهنة ورسالة الصحافة والإعلام.

ويبرر مقترح تنظيم وسائل الإعلام خطوته هذه باسم "الأمن القومي"، وهو ما وصفته رينات شرودر مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين بأنه "يعرّض الصحفيين لخطر أكبر، ويساهم في ردع عمل المخبرين والمصادر الأخرى"، وفق ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".

ويضم الاتحاد الأوروبي للصحفيين 71 نقابة وجمعية مهنية في 45 دولة.

جولي ماجيرجاك مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل تتفق مع شرودر، قائلة: إن "إمكانية مراقبة الصحفيين باسم الأمن القومي تترك الباب مفتوحًا لجميع التجاوزات".

غير أنه في مقابل تخوفات الاتحاد الأوروبي للصحفيين، ومراسلون بلا حدود، ترى وزيرة الثقافة السويدية باريسا ليليستراند أن "النص يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها في مواجهة التهديدات المتزايدة الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي"، بحسب "فرانس برس".