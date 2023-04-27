فضيحة.. بايدن يطلع على أسئلة الصحفيين مسبقا‎‎

في فضيحة جديدة أضيفت إلى سجله المليء بالمواقف المحرجة، كشف فيديو جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن كيفية اطلاعه المسبق على أسئلة الصحفيين وأسمائهم في المؤتمرات الصحفية.

وأخرج بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك، في العاصمة واشنطن، "ورقة غش"، تضمنت الأسئلة التي يفترض أن يتلقاها من الصحفيين مع أسمائهم، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

وعرض بايدن صورة للصحفية كورتني سوبرامانيان من صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" ومحتوى سؤالها.

وكان السؤال الموجه من الصحفية من أصول هندية إلى بايدن: "كيف تربطون أولويات سياستكم الداخلية بسياسة خارجية قائمة على التحالف؟".

ومن المثير أن اسم سوبرامانيان كان مدوناً بحروف صوتية لمساعدة الرئيس على نطقها بشكل صحيح، وفقا لـ"فوكس نيوز".