تشريع أوكراني يعيد "أمل الإنجاب" لأرامل الجنود
أصدر البرلمان الأوكراني تشريعًا يسمح باستخدام الحيوانات المنوية والبويضات المجمدة للجنود، حال وفاتهم في الحرب.
وأعاد هذا التشريع، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، والذي تم إصداره في وقت سابق هذا الشهر، الأمل للسيدات الأوكرانيات بإنجاب الأطفال بعد وفاة أزواجهن الجنود، وذلك بعد أن يتم توقيعه من الرئيس فلاديمير زيلنسكي.
كما سيسمح القانون أيضًا للجنود الجرحى، باستخدام خلاياهم الإنجابية في حال كانت إصاباتهم تجعل من المستحيل عليهم إنجاب أطفال بالصورة التقليدية.
وتدفع الدولة بموجب مشروع القانون، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، تكاليف حفظ هذه الخلايا المجمّدة لمدة 3 سنوات بعد وفاة الجندي أو الجندية، مع ضمان شروط تعترف بالوالد البيولوجي المُتوفَّى في شهادة ميلاد الطفل.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن بعض الجنود يحاولون التأكد من أنهم "حتى لو ماتوا في الحرب، لا يزال بإمكان شركائهم بناء عائلات".
وبينت الصحيفة، حينما كان مشروع القانون في مرحلة النقاشات الأولية، بأن تجميد الحيوانات المنوية بالنسبة للجنود الأوكرانيين بات يشبه "واجبًا وطنيًا"، وسط زيادة الإقبال على مختبرات الصحة الإنجابية في البلاد.
كما نقلت الصحيفة عن مختبر أجنة في كييف، أنه يجمّد الحيوانات المنوية لنحو 10 جنود كل أسبوع، رغم أن مشروع القانون كانت تتم دراسته، ولم يكن من المؤكد أن الحكومة ستتكفل بهذه النفقات.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن خسائر أوكرانيا من الجنود لا يتم الإعلان عن حجمها بشكل دقيق، لكن مسؤولين أمريكيين يقدّرونها بمقتل حوالي 70 ألف جندي، وإصابة نحو ضعف هذا العدد.