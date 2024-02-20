تشريع أوكراني يعيد "أمل الإنجاب" لأرامل الجنود

أصدر البرلمان الأوكراني تشريعًا يسمح باستخدام الحيوانات المنوية والبويضات المجمدة للجنود، حال وفاتهم في الحرب.

وأعاد هذا التشريع، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، والذي تم إصداره في وقت سابق هذا الشهر، الأمل للسيدات الأوكرانيات بإنجاب الأطفال بعد وفاة أزواجهن الجنود، وذلك بعد أن يتم توقيعه من الرئيس فلاديمير زيلنسكي.

كما سيسمح القانون أيضًا للجنود الجرحى، باستخدام خلاياهم الإنجابية في حال كانت إصاباتهم تجعل من المستحيل عليهم إنجاب أطفال بالصورة التقليدية.

وتدفع الدولة بموجب مشروع القانون، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، تكاليف حفظ هذه الخلايا المجمّدة لمدة 3 سنوات بعد وفاة الجندي أو الجندية، مع ضمان شروط تعترف بالوالد البيولوجي المُتوفَّى في شهادة ميلاد الطفل.