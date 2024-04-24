"تأثيره طويل الأمد".. أوكرانيا تهاجم مصنعا للصلب في روسيا

هاجمت أوكرانيا مصنعا روسيا كبيرا للصلب في منطقة ليبيتسك بطائرات مسيرة، ملحقة به أضرارا بالغة، في هجوم وقع الليلة الماضية وسيكون له تأثير طويل الأمد على عمل الشركة، وفق ما أفاد مصدر في المخابرات الأوكرانية، الأربعاء.

وقال المصدر، لـ"رويترز"، إن "الهجوم دمّر جزئيا محطة أكسجين في مصنع نوفوليبيتسك للمعادن".

ورفضت شركة "إن.إل.إم.كيه" مالكة المصنع التعليق، فيما تنفي تعاونها مع صناعة الدفاع الروسية وتقول إن إنتاجها للاستخدامات المدنية.

وقال مصدر إقليمي بالصناعة في روسيا إن "المنشأة استمرت في العمل بشكل طبيعي".