"تأثيره طويل الأمد".. أوكرانيا تهاجم مصنعا للصلب في روسيا
هاجمت أوكرانيا مصنعا روسيا كبيرا للصلب في منطقة ليبيتسك بطائرات مسيرة، ملحقة به أضرارا بالغة، في هجوم وقع الليلة الماضية وسيكون له تأثير طويل الأمد على عمل الشركة، وفق ما أفاد مصدر في المخابرات الأوكرانية، الأربعاء.
وقال المصدر، لـ"رويترز"، إن "الهجوم دمّر جزئيا محطة أكسجين في مصنع نوفوليبيتسك للمعادن".
ورفضت شركة "إن.إل.إم.كيه" مالكة المصنع التعليق، فيما تنفي تعاونها مع صناعة الدفاع الروسية وتقول إن إنتاجها للاستخدامات المدنية.
وقال مصدر إقليمي بالصناعة في روسيا إن "المنشأة استمرت في العمل بشكل طبيعي".
وأضاف حاكم منطقة ليبيتسك، في وقت سابق، إن "طائرة أوكرانية مسيرة سقطت في منطقة صناعية الليلة الماضية"، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار.
وتزايد تركيز أوكرانيا على استهداف المنشآت النفطية والصناعية الروسية بطائرات مسيرة بعيدة المدى في الأشهر القليلة الماضية، في محاولة للضغط على روسيا.
ولم تؤكد كييف أو تنفِ رسميا مثل هذه الهجمات، لكنها تقول إن المنشآت المستهدفة تدعم المجهود الحربي وأهدافًا عسكرية مشروعة.
وقال المصدر في كييف إن هجوم الليلة الماضية شنه جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني.
وفي وقت سابق، أوضح مصدر في المخابرات أنه "بالإضافة إلى مصنع الصلب، تعرض مستودعان للنفط مملوكان لشركة روسنفت للقصف بطائرات مسيرة، في منطقة سمولينسك الروسية الليلة الماضية".
وشنت روسيا هجمات بعيدة المدى على أوكرانيا طوال الحرب، وكثفت في الأسابيع القليلة الماضية هجماتها الجوية على نظام الطاقة.