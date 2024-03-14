انفتاح روسيا والصين والهند على طالبان يمثل تحديا لواشنطن

وتابع المقال "على مدى العامين الماضيين، سعت الولايات المتحدة إلى البناء على هذا النهج - ليس فقط من خلال حجب اعترافها بحركة طالبان، ولكن أيضًا من خلال الحفاظ على الإجماع الدولي على عدم الاعتراف".

ورأى كاتبا المقال أن هذا النهج هو موقف عقابي بطبيعته، ويهدف إلى الإشارة إلى رفض شرعية طالبان.

طالبان تفرض المزيد من القيود

وأردف المقال "لقد أوضحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تهدف إلى استخدام التهديد بالعزلة الدبلوماسية، لحث طالبان على تحسين سلوكها في 3 مجالات أساسية هي احترام حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة، وقمع النشاط الإرهابي على الأراضي الأفغانية، وتبني هيكل حكم أكثر شمولًا يعكس المجتمعات العرقية والدينية والقبلية المتنوعة في البلاد."

في المقابل رأى كاتبا المقال، أن حركة طالبان بدت غير متأثرة بهذه الضغوط وخصوصا عندما يتعلق الأمر بما تعتبره شؤونًا داخلية، مثل مسألة حصول الفتيات على التعليم العالي وحق المرأة في العمل.

وبدلاً من ذلك، فقد صور زعماء طالبان الضغوط الدولية باعتبارها انتهاكًا لسيادة أفغانستان، وصاغوا دعوات الزعماء الغربيين للتمسك بالأعراف والمواثيق الدولية باعتبارها أحدث حلقة في تاريخ طويل من التدخل في أفغانستان .

وشدد المقال على أنه ومع تزايد رسوخ حركة طالبان في السلطة، فقد ضاعفت موقفها المقاوم تجاه هذه الضغوط، ونتيجة لذلك و بدلا من تخفيف سياساتها مضت قدما في فرض المزيد من القيود على النساء والأعراف الاجتماعية.

وأضاف المقال أن النهج الأمريكي تجاه طالبان يعاني وخصوصا في ظل وجود عدد متزايد من الدول حول العالم مثل الصين، والتي لا تتعامل مع طالبان باعتبارها نظامًا منبوذًا.

وقد بذلت حركة طالبان جهوداً دبلوماسية نشطة لخطب ود الدول المجاورة، وعلى الرغم من التوترات الخطيرة مع باكستان بسبب دعمها للمتمردين المناهضين لها، فإن العديد من القوى في المنطقة كانت على استعداد لاستيعاب هذه الجهود.

وتابع المقال " في يناير/كانون الثاني الماضي شاركت العديد من هذه القوى، بما في ذلك الصين وإيران وروسيا، في مؤتمر متعدد الأطراف استضافته طالبان.

ورأى كاتبا المقال أنه ورغم أن احتفال شي في يناير/كانون الثاني بتعيين سفير لطالبان قد فتح آفاقاً جديدة إلا أنه يتوافق أيضاً مع تحركات دول أخرى مثل أذربيجان وكازاخستان، بل وحتى الهند نحو قدر أكبر من التطبيع مع كابول.

إجماع بارد

ويتابع كاتبا المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة حثت على اتباع نهج دبلوماسي صارم وموحد في التعامل مع طالبان، سعياً إلى ما هو أكثر من مجرد اتخاذ إجراءات عقابية فقد أعرب كبار المسؤولين الأمريكيين عن توقعاتهم بتغيير سلوك طالبان .

وأشار المقال إلى أن إدارة بايدن سعت خلال الأسابيع الأولى من عام 2024، إلى الحفاظ على الإجماع الدولي تجاه طالبان.

واعتبر المقال أن تلقي طالبان هذه المعاملة من الصين هو أكبر إنجاز لطالبان في السياسة الخارجية حتى الآن، وتتويج لجهود النظام الأفغاني في التعامل بشكل أكثر كثافة مع القوى المجاورة.

ويذكر أن الحكومة التي تقودها طالبان في كابول تستضيف الآن 18 سفارة أجنبية، ويمتلك النظام عددًا مماثلاً تقريبًا من السفارات الأفغانية في الخارج.

كما قام قادة طالبان أيضًا بتوسيع العلاقات الاقتصادية بشكل مطرد مع مختلف البلدان في المنطقة، بما في ذلك الدول المجاورة البعيدة مثل أذربيجان، وحتى الهند، القوة الإقليمية التي كانت الأكثر حذرًا من استيلاء طالبان على السلطة، بحسب المقال.

التنافس الإستراتيجي مع الولايات المتحدة

وتقوم الهند حاليا بإحياء مشاريع تنموية في أفغانستان، مثل بناء السد المخطط له بقيمة 265 مليون دولار، بالتنسيق مع حركة طالبان.